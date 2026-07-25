Bar bistrò pizzerie e ristoranti a Roma | saturi anche i nuovi quartieri del food

A Roma, bar, bistrò, pizzerie e ristoranti sono pieni anche nei quartieri più recenti dedicati al cibo. Quest’anno, gli arrivi turistici sono cresciuti del 3,8 per cento, portando un valore economico di circa 15 miliardi di euro. La crescita del turismo ha portato a una maggiore affluenza nei locali di tutta la città, inclusi i quartieri meno tradizionali. La domanda di posti a sedere e di servizi di ristorazione si è intensificata, contribuendo a un aumento della saturazione nel settore.

Gli effetti della turistificazione — quest’anno nella Capitale gli arrivi sono aumentati del 3,8 per cento con un valore economico di 15 miliardi — si notano non soltanto dallo spopolamento dei quartieri, dove bed & breakfast e case vacanze hanno soppianto quasi del tutto gli alloggi residenziali, ma anche dalla trasformazione dell’offerta commerciale sempre più orientata al food: un elemento attrattivo non soltanto per i romani — dopo il Covid si è consolidata l’abitudine di consumare un pasto o un cocktail all’aperto — ma anche per gli stranieri che, tra l’app Julia e i portali con le recensioni dei clienti, sono facilitati nella ricerca del locale caratteristico in zone fino a poco tempo fa poco battute dal turismo di massa. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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