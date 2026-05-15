Sui nuovi marciapiedi larghi del Lungomare di Napoli ci sono già i tavolini di ristoranti e pizzerie

Sui nuovi marciapiedi del Lungomare di Napoli, lungo via Nazario Sauro, sono stati già posizionati tavolini e ombrelloni dai ristoranti e pizzerie che affacciano sulla strada. I lavori di rifacimento dei marciapiedi sono stati completati di recente e ora le attività commerciali hanno cominciato a sistemare le loro aree di servizio all'aperto. La presenza di tavolini e ombrelloni è visibile lungo tutto il tratto interessato dai lavori.

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