Sui nuovi marciapiedi larghi del Lungomare di Napoli ci sono già i tavolini di ristoranti e pizzerie
Sui nuovi marciapiedi del Lungomare di Napoli, lungo via Nazario Sauro, sono stati già posizionati tavolini e ombrelloni dai ristoranti e pizzerie che affacciano sulla strada. I lavori di rifacimento dei marciapiedi sono stati completati di recente e ora le attività commerciali hanno cominciato a sistemare le loro aree di servizio all'aperto. La presenza di tavolini e ombrelloni è visibile lungo tutto il tratto interessato dai lavori.
I locali che affacciano sul Lungomare di via Nazario Sauro hanno già messo i tavolini e gli ombrelloni sui marciapiedi nuovi appena rifatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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