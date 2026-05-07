Sferracavallo e Tommaso Natale senza pace | bottiglie di benzina davanti a bar ristoranti e pizzerie

A due settimane dall’attacco con armi da fuoco a un ristorante di Sferracavallo, è stato segnalato un nuovo episodio di intimidazione nella zona. Questa volta, sono state trovate bottiglie di benzina davanti a bar, ristoranti e pizzerie di Sferracavallo e Tommaso Natale, suscitando preoccupazione tra i residenti. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire i motivi e le responsabilità.

Ad appena due settimane dalla raffica di kalashnikov contro un ristorante a Sferracavallo, un nuovo episodio intimidatorio scuote la borgata e i quartieri vicini. Sono tre le bottiglie di benzina trovate questa mattina davanti al bar Sweet life di piazza Marina di Sferracavallo, a due passi dalla.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Vomero, chiusi 4 bar e pizzerie tra Luca Giordano, piazza Vanvitelli e via Scarlatti: dehors aperti dopo le diffideSospesi per 3 giorni 4 bar, pizzerie e gelaterie a via Luca Giordano, via Scarlatti, via Alvino e piazza Vanvitelli: la decisione del Comune dopo i... Commando armato assalta un camion di elettrodomestici, inseguimento a Tommaso Natale: un arrestoDoveva essere un colpo mordi e fuggi: il piano prevedeva di bloccare un furgone, minacciare l’autotrasportatore con una pistola e rubargli un carico... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incidente in via Rosario Nicoletti, violento scontro tra due auto e un furgone: 5 feriti; Sferracavallo al buio, nella borgata non esistono telecamere del Comune; Incidente a Palermo con 5 feriti, chiuso lo svincolo per Sferracavallo LE FOTO; Palermo, schianto tra tre mezzi a Tommaso Natale: traffico in tilt sull’A29. Palermo, nuove intimidazioni contro negozi a Sferracavallo e Tommaso NatalePALERMO (ITALPRESS) – Nuove intimidazioni a Palermo. Bottiglie contenenti liquido infiammabile sono state trovate davanti alla pizzeria Sunset di Sferracavallo e nei pressi del bar pasticceria Sweet L ... italpress.com Il video dei rilievi davanti al ristorante Ulisse di Tommaso NataleBottiglie contenenti un liquido infiammabile sono state trovata davanti alla pizzeria Sunset di Sferracavallo e vicino al bar pasticceria Sweet Life, che si trova di fronte alla chiesa della borgata m ... msn.com MAD CASA - La Pagina. . Ci troviamo a Palermo in piazza Tommaso Natale n 118 #PrezziBassiSempre #prezzibomba #nuovovolantino #volantino #offerte #PromoMaggio - facebook.com facebook