Dopo la sconfitta per 3-2 contro l'Atalanta, i tifosi del Milan hanno espresso il loro disappunto sui social network, chiedendo pubblicamente che il direttore generale si scusi davanti alle telecamere. La partita si è conclusa con una vittoria degli avversari, suscitando reazioni di insoddisfazione tra i supporter del club rossonero. La discussione online si è rapidamente intensificata, con commenti che chiedono chiarimenti e scuse ufficiali.

Il triplice fischio di San Siro sancisce una delle serate più amare della stagione per il Milan. In un clima dominato dalla contestazione contro la società e contro l'amministratore delegato Giorgio Furlani, la sfida della 36^ giornata contro l’Atalanta termina 2-3, un risultato che però non riflette appieno il dominio nerazzurro durato per quasi tutto l'incontro. La squadra di Raffaele Palladino ha travolto i rossoneri portandosi sul triplo vantaggio grazie alle reti di Ederson, Zappacosta e Raspadori, quest’ultima arrivata al 51’ tra i fischi di uno stadio visibilmente spazientito. Nonostante i lampi finali di Pavlovic e Nkunku, che tra l’88’ e il recupero hanno accorciato le distanze, la rimonta è rimasta solo un miraggio, complice anche un colpo di testa di Gabbia terminato fuori di un soffio nel finale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta 2-3, tifosi rossoneri infuriati sui social: “Furlani deve scusarsi davanti alle telecamere”

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