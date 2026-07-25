In quanto a incognite, in Ungheria non c'è solo il caso Hamilton. Non se la passa meglio infatti nemmeno la Mercedes con Kimi Antonelli. Dopo le 18 si saprà se l’italiano verrà retrocesso per la penalità oppure no dopo la bandiera gialla all’ultima curva. Toto Wolff, il team principal della Mercedes, commenta così: “Kimi ha fatto il lift normalmente, speriamo che tutto vada bene”. Senza quel piede alzato, Antonelli avrebbe ovviamente spinto di più. Sarebbe stato in gioco per altre posizioni? Wolff è sicuro: “Terzo”, dice. “Aveva due centesimi in più rispetto al suo primo giro”. Antonelli, leader del Mondiale, ha concluso le qualifiche in quarta posizione al termine di una sessione complicata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Bandiera gialla e investigazione: perché Antonelli può perdere la seconda fila

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