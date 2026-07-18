Charles Leclerc ha dichiarato di essere arrabbiato perché, senza la bandiera gialla esposta all'ultima curva, avrebbe potuto partire dalla prima fila. La pole position di Antonelli non era attaccabile, ma Leclerc avrebbe potuto ottenere un miglior piazzamento accanto a lui. La bandiera gialla ha costretto il pilota a abortire il suo giro, impedendogli di migliorare il tempo e di qualificarsi in una posizione più favorevole.

La pole di Antonelli non era attaccabile, ma la prima fila al suo fianco si poteva ottenere. Charles Leclcerc è stato sfortunato perché all'ultima curva si è visto sventolare davanti una bandiera gialla, che gli ha fatto abortire il giro. "Non eravamo lontani dalla prima fila. Per quell'ultima curva sono un po' arrabbiato, è un peccato, una prima fila sarebbe stato buono su questa pista. Sappiamo che la Mercedes ha una macchina migliore, partiremo quarti per la penalità Norris e alla fine non è poi così male scattare in seconda fila", ha detto il monegasco della Ferrari. "Abbiamo avuto dei problemi venerdì anche in FP3 e abbiamo cambiato per la qualifica. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Leclerc: "Sono arrabbiato, senza la bandiera gialla ero da prima fila"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Charles Leclerc: “Perso tempo per la bandiera gialla, non eravamo lontani dalla prima fila”

F1, Antonelli in pole a Spa: le Ferrari sono oltre mezzo secondo più lente. Ma Leclerc dà la colpa a una bandiera gialla | La griglia di partenzaKimi Antonelli ha ottenuto la pole position nelle qualifiche di Spa, con un tempo finale superiore a quello di Verstappen, che ha beneficiato della...