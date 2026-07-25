Un bambino di un anno e mezzo è morto a Catanzaro dopo un rapido peggioramento delle condizioni di salute. Un altro bambino dello stesso asilo di Tropea è stato ricoverato in ospedale con sintomi simili. Attualmente, 38 bambini frequentanti l’asilo sono sotto osservazione medica. Le autorità stanno indagando sulle cause delle malattie e sui possibili collegamenti tra i casi. Nessuna informazione su eventuali diagnosi o cause specifiche è stata ancora comunicata.

Il caso del bambino morto a Catanzaro tiene con il fiato sospeso l'intera Calabria. Un piccolo di un anno e mezzo è deceduto dopo un rapido aggravamento, e ora un altro bimbo che frequentava lo stesso asilo di Tropea è finito in ospedale con gli stessi sintomi iniziali. Al centro delle indagini c'è un possibile batterio killer e la struttura resta sotto sequestro.Bambino morto a Catanzaro, cosa è successoUn bambino di un anno e mezzo è morto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro. Il piccolo frequentava la Family Baby School di Tropea. Ora un altro bimbo che andava nella stessa struttura è stato trasferito in via precauzionale al presidio "Pugliese-Ciaccio" del capoluogo. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Bambino morto a Catanzaro: sotto osservazione 38 bimbi dell'asilo di Tropea

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