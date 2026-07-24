Le autorità continuano le indagini sulla morte di un bambino di 18 mesi all’ospedale di Catanzaro, sospettata infezione da Clostridium. Quattro altri bambini dello stesso asilo nido di Tropea sono stati colpiti dalla stessa infezione. Un esperto ha sottolineato i rischi legati all’uso di antibiotici. La vicenda ha portato a verifiche sanitarie e a un approfondimento sulla gestione delle infezioni in ambito scolastico.

Vanno avanti le indagini sul bambino di 18 mesi morto all’ospedale di Catanzaro per una sospetta infezione da Clostridium che ha colpito anche altri 4 bambini di un asilo nido di Tropea. Il batterio, spiega sui social Matteo Bassetti, solitamente viene quando si prendono gli antibiotici. Per questo, avverte l’infettivologo, bisogna sempre fare attenzione agli antibiotici, a usarli solo quando servono. Bambino morto dopo sospetta infezione all'asilo di Tropea Clostridium difficile, parla Matteo Bassetti Attenzione agli antibiotici Bambino morto dopo sospetta infezione all’asilo di Tropea La procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo sul caso del bimbo di 18 mesi morto all’ospedale di Catanzaro per complicanze in seguito a una sospetta infezione da Clostridium difficile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bambino morto dopo sospetta infezione da Clostridium all'asilo di Tropea, Bassetti avverte sugli antibiotici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

My Mom And Sis Used Me As An Atm, So I Cut Ties – I Have A Cashback System! Now They Kneel And Beg

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bimbo morto in ospedale a Catanzaro, asilo di Tropea sequestrato dopo sospetta contaminazione del batterio

Bambino di 1 anno morto in ospedale a Catanzaro, ipotesi del batterio killer "Clostridium difficile" all'asiloUn bambino di 18 mesi è deceduto in ospedale a Catanzaro a causa di complicazioni di un’infezione intestinale.

Temi più discussi: Bimbo morto in ospedale a Catanzaro, asilo di Tropea sequestrato dopo sospetta contaminazione del batterio; Bimbo morto a Catanzaro e altri casi nello stesso asilo: cosa sappiamo e cosa bisogna capire; Catanzaro: muore bimbo di 18 mesi, quattro compagni d’asilo in ospedale; Bimbo di 18 mesi muore dopo un ricovero: altri quattro dello stesso asilo in ospedale, si sospetta contaminazione da batterio.

Tragedia a Tropea: un bimbo di 18 mesi, Alessio Pio, è morto all’ospedale di Catanzaro per sospetta infezione da batterio. Altri 4 bambini dello stesso asilo frequentato dalla piccola vittima sono stati ricoverati con sintomi simili (3 dimessi, 1 ancora in ospedale x.com

Bimbo di 18 mesi muore dopo un ricovero: altri quattro dello stesso asilo in ospedale, si sospetta contaminazione da batterioUn bambino di un anno e mezzo è morto all’ospedale di Catanzaro dopo essere stato trasferito in gravi condizioni dall’ospedale di Vibo Valentia. Frequentava un asilo privato, al centro di una vicenda ... tecnicadellascuola.it

Asilo di Tropea chiuso per batterio killer: un morto e cinque ricoveratiUn bambino di un anno e tre mesi è morto a Catanzaro, cinque suoi compagni di asilo sono stati ricoverati. La Procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine. notizie.it

Mio figlio è morto il giorno in cui è nato, e l'ho scoperto solo 8 giorni dopo. Sto faticando tanto reddit