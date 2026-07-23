Un bambino di 18 mesi è deceduto all’ospedale di Catanzaro. Contestualmente, le autorità hanno sequestrato un asilo a Tropea a seguito di sospetta contaminazione da un batterio. La Procura di Vibo Valentia ha avviato un’indagine per accertare le cause del decesso e verificare eventuali collegamenti con la contaminazione. Al momento, non sono state rese note ulteriori dettagli sulle indagini o sui risultati delle analisi.

La Procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta sul bimbo di 18 mesi morto all'ospedale di Catanzaro, sequestrato l'asilo di Tropea: cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Bimbo morto in ospedale a Catanzaro, asilo di Tropea sequestrato dopo sospetta contaminazione del batterio

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Tragedia a Catanzaro, bimbo di un anno muore in ospedale: altri 4 ricoverati

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