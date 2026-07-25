Gli anni ’80 sono stati un decennio d’oro per il cinema fantastico, ma pochi titoli sono riusciti a rimanere impressi nell’immaginario collettivo quanto Balle Spaziali ( Spaceballs ), il capolavoro parodistico del 1987 diretto da Mel Brooks. Nato principalmente per sbeffeggiare la trilogia originale di Star Wars, il film estendeva la sua satira anche ad altri pesi massimi della fantascienza come Star Trek e Alien. A distanza di decenni, il cult sta per tornare. Con un’uscita fissata per il 23 aprile 2027, Spaceballs: The New One è ufficialmente in fase di realizzazione e le prime novità emerse al San Diego Comic-Con 2026 stanno già facendo impazzire i fan. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Balle alle Spaziali 2: Rick Moranis torna nei panni di Lord Casco dopo 30 anni

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Rick Moranis Returns as Dark Helmet and Fans Are Losing It

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