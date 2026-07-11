Il presidente dell’Autorità Palestinese ha annunciato che il 28 novembre si terranno le elezioni parlamentari in tutti i territori palestinesi, inclusi Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza. Questa è la prima volta dopo vent’anni che si torna a votare in questa regione. La data è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le aree sotto amministrazione palestinese. Le elezioni rappresentano un ritorno alle urne dopo un lungo periodo senza consultazioni elettorali.

Mahmoud Abbas, presidente dell'Autorità Palestinese, ha fissato la data per le elezioni parlamentari palestinesi per il prossimo 28 novembre, in tutti i Territori Palestinesi, Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza. Sarebbero le prime in oltre vent’anni. Abbas, 90 anni, è stato eletto all'inizio del 2005 dopo la morte del suo predecessore, Yasser Arafat. Come leader di Fatah, il partito al governo in Cisgiordania, Abbas ha consolidato la sua autorità estromettendo gli oppositori, mettendo da parte la magistratura e cooperando con Israele in materia di sicurezza. In Cisgiordania, la violenza è aumentata vertiginosamente dall'inizio della guerra a Gaza e il numero di insediamenti di coloni è cresciuto a dismisura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Si torna alle urne nei territori palestinesi dopo 20 anni: ecco quando si voterà

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