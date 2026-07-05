E’ stata ricostruita nelle prime ore di ieri mattina l’ Arena delle balle di paglia di Cotignola. L’edizione 2026, la 18esima, intitolata Esperanza. Che ci salvi la paglia nella valle degli orsi di fiume, è in programma da mercoledì 8 a martedì 14 luglio. Come ogni anno, l’arena effimera ideata dall’associazione Primola di Cotignola ha preso vita con la raccolta delle balle alle 6 del mattino, accompagnata dal concerto del cantastorie Omar, con il suo Volkswagen del ’73 trasformato in casa mobile e pianoforte itinerante. La serata inaugurale di mercoledì 8 luglio è dedicata al ’Gnit’ e alla land art. Tanti gli ospiti e gli eventi in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Temi più discussi: Torna l’Arena delle balle di paglia. La raccolta alle luci dell’alba; L’arena delle balle di paglia torna con un programma dedicato all’Esperanza, tra musica, teatro, poesia e land-art; L’Arena di Castello accende l'estate 2026; Cotignola, l’Arena delle balle di paglia torna dall’8 al 14 luglio.

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Quindi nuova incursione e un'altra nuova squadra senza alcun aumento delle ricompense. Le incursioni e l'Arena non sono morte come Blitz? reddit

Torna l’Arena delle balle di paglia: a Cotignola sette giorni di musica, teatro e arte con EsperanzaIl cartellone musicale prenderà il via giovedì 9 luglio con la cantautrice Gaia Banfi e Krano, autore della pluripremiata colonna sonora del film Le città di pianura. La serata proseguirà nella Golena ... ravennanotizie.it