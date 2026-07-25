Le aree sabbiose di Bagnoli sono state chiuse al pubblico dopo le analisi di ARPAC. Il Comune di Napoli ha emanato un’ordinanza che vieta l’accesso alle zone demaniali marittime a nord della colmata. La chiusura è temporanea e riguarda le spiagge interessate dai controlli. L’interdizione resta in vigore fino a nuove comunicazioni ufficiali.

Stop all'accesso alle aree sabbiose di Bagnoli. In seguito all'Ordinanza emanata dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, il Comune di Napoli ha disposto l'interdizione temporanea delle porzioni sabbiose delle aree demaniali marittime situate a nord della colmata di Bagnoli. Il provvedimento interessa sia il tratto di spiaggia libera sia il Lido Comunale "Marina di Bagnoli", che resterà chiuso fino a nuovo ordine. Il provvedimento recepisce gli esiti delle analisi effettuate dall'ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania), che hanno evidenziato il superamento dei parametri microbiologici nel suolo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Bagnoli, chiude la spiaggia: scatta il divieto di accesso dopo le analisi ARPAC

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