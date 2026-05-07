Revocato il divieto di balneazione sul lungomare Caracciolo dopo le nuove analisi dell'Arpac

Dopo alcuni giorni di divieto, il Comune di Napoli ha revocato la misura sul lungomare Caracciolo. Le nuove analisi condotte dall'Arpac hanno mostrato che i parametri di qualità dell'acqua sono tornati ai livelli consentiti. La decisione è stata comunicata ufficialmente, rendendo nuovamente possibile la balneazione lungo quella parte di costa. La revoca riguarda esclusivamente le analisi più recenti, che hanno evidenziato il superamento dei limiti precedenti.

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