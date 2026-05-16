Lavori a Bagnoli rete No Box | Arpac ci ha detto che saranno rese pubbliche analisi di speciazione

Dopo il presidio di ieri sotto l’Arpac, si è svolto un incontro di circa due ore per discutere delle analisi sui monitoraggi relativi ai lavori a Bagnoli. La rete No Box ha riferito che l’Arpac ha comunicato che i risultati delle analisi di speciazione saranno rese pubbliche. La discussione si è concentrata sulle procedure di trasparenza e sulla diffusione delle informazioni riguardanti le analisi ambientali. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al termine dell’incontro.

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Tempo di lettura: 3 minuti Un incontro durato quasi due ore, a seguito del presidio di ieri sotto l’Arpac, per chiedere chiarezza sui monitoraggi per i lavori a Bagnoli. Una nota della rete sociale No Box – Diritto alla città, spiega che una delegazione di cinque manifestanti è stata ricevuta da “una nutrita compagine tecnica e amministrativa (dodici esponenti) dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale”. Secondo gli attivisti, la riunione “h a permesso alle due parti di chiarire le proprie rispettive posizioni, che i rappresentanti dell’Arpac hanno dichiarato non lontane l’una dall’altra”. Nel mentre, la rete No Box “sottolineava come l’Arpac, per specifico mandato ed obiettivo, deve svolgere il proprio ruolo di controllo e monitoraggio ambientale affinché i lavori siano svolti in favore dell’interesse pubblico”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lavori a Bagnoli, rete No Box: “Arpac ci ha detto che saranno rese pubbliche analisi di speciazione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lavori America's Cup e inquinamento a Bagnoli: l'Arpac ricercherà nell'aria anche l'amiantoAccolta dall'agenzia regionale, "dopo numerosi atti formali e diffide”, la richiesta dell'associazione Cittadinanza Attiva L’Arpac, Agenzia regionale... Cantiere a Bagnoli, l?Arpac: «Non ci sono sforamenti polveri sottili nella norma»Calano, sono sotto le soglie di legge le polveri sottili - le famigerate Pm10 - e anche i valori che riguardano altri agenti inquinanti tipici delle... B.D. IMPIANTI ELETTRICI DI BAGNOLI GIACOMO E DAINELLI ALESSANDRO S.N.C. - Results on X | Live Posts & Updates x.com Bagnoli, presidio alla sede Arpac per chiedere dati su inquinantiPresidio di protesta alla sede Arpac per chiedere dati i sugli inquinanti. L'iniziativa legata ai lavori in corso a Bagnoli in vista dell'America's Cup Nel servizio le voci di: Paola Nugnes, ex ... rainews.it Nuovo blocco dei camion a Bagnoli: Fermate i lavori o sarà un disastroNuovo blocco questa mattina a Bagnoli ai camion in transito verso la colmata. Abitanti del quartiere, attivisti e attiviste della rete No America’s Cup hanno presidiato gli incroci di via Nuova Agnano ... rainews.it