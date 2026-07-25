Bad Bunny il concerto finisce nel caos ma i fan sorprendono tutti | trasformano la metro in un momento indimenticabile

Sabato sera, al termine del concerto di Bad Bunny all’ippodromo La Maura di Milano, la folla ha invaso i binari della metro, trasformando l’uscita in un caos. I fan sono scesi sui binari, creando confusione e blocchi temporanei ai treni. La polizia è intervenuta per disperdere le persone e ripristinare la circolazione. Nessun dettaglio sulle eventuali conseguenze legali o sui feriti. La situazione si è risolta dopo alcune ore, lasciando dietro di sé scene di tensione e sorpresa.

Sabato sera all’ ippodromo La Maura di Milano doveva essere una festa. La seconda data del tour italiano di Bad Bunny, il cantante di musica latina più ascoltato al mondo, quello che riempie stadi e macina record di streaming come fossero noccioline. Invece è diventata una serata che migliaia di persone ricorderanno per motivi completamente diversi: grandine grossa come palline da golf, fango fino alle caviglie, feriti, evacuazione improvvisa e una metro chiusa. Ma anche per qualcosa di inaspettato e bellissimo: un concerto spontaneo nella stazione di Bonola, dove decine di fan hanno trasformato la delusione in un momento collettivo di pura energia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato annullato per via di un violento temporale

Notizie e thread social correlati

Dopo il caos al concerto di Bad Bunny, Ippodromo La Maura finisce sotto accusaDurante un concerto all’ippodromo di Milano, lo spettacolo è stato interrotto a causa di una violenta grandinata, portando all’evacuazione di oltre...

Leggi anche: Bad Bunny a Milano, il concerto finisce nella polemica: fan che non vedono il palco, file chilometriche per i servizi

Temi più discussi: Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny: rimborso integrale dei biglietti; Bad Bunny rompe il silenzio dopo il concerto annullato a Milano: Prometto che tornerò; Il concerto di Bad Bunny a Milano, con quasi 80mila spettatori, è stato evacuato e annullato per una forte grandinata; Bad Bunny, il concerto interrotto dal maltempo non sarà riprogrammato. Biglietti rimborsati.

#R101News: dopo il concerto annullato per maltempo lo scorso sabato a Milano, #BadBunny promette che tornerà nel capoluogo lombardo x.com

Alex Eala avvistata sul palco de La Casita durante il concerto di Bad Bunny a Stoccolma reddit

Concerto Bad Bunny annullato a Milano: il fuggi-fuggi sotto la maxi grandinata (VIDEO)La violenta grandinata che si è abbattuta su Milano ieri sera, 18 luglio, ha investito anche gli 80mila presenti al concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura, in zona San Siro. tg.la7.it

Grandine e caos a Milano: Bad Bunny cancella il concerto, come avere il rimborsoFa molto più fresco di ieri, aveva detto Bad Bunny dal palco, ma non poteva immaginare l'inferno che si sarebbe scatenato di lì a poco. Cosa è succcesso all'Ippodromo La Maura ... iodonna.it