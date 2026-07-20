Durante un concerto all’ippodromo di Milano, lo spettacolo è stato interrotto a causa di una violenta grandinata, portando all’evacuazione di oltre 74 mila persone. La gestione dell’emergenza, le vie di fuga e la sicurezza del pubblico sono ora al centro di un’indagine. L’evento ha causato un forte stato di paura tra i presenti e ha sollevato dubbi sulla capacità di gestire situazioni di emergenza in grandi spazi pubblici. La struttura è stata posta sotto scrutinio per le sue procedure di sicurezza.

L’ippodromo milanese torna al centro delle polemiche dopo l’interruzione dello show per la violenta grandinata. Sotto esame sicurezza, vie di fuga e gestione dell’emergenza Una notte di grande spavento all’Ippodromo La Maura non si è conclusa con l’evacuazione di oltre 74 mila spettatori sotto una violenta grandinata.Ventiquattr’ore dopo, il concerto interrotto di Bad Bunny continua a far discutere e apre un nuovo fronte:quello della sicurezza di uno degli spazi più utilizzati negli ultimi anni per i grandi eventi musicali. Mentre decine di migliaia di fan cercavano riparo tra grandine, fulmini e fango, la macchina dei soccorsi evitava conseguenze ben più gravi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dopo il caos al concerto di Bad Bunny, Ippodromo La Maura finisce sotto accusa

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VOY A UN CONCIERTO DE BAD BUNNY

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?Bad Bunny, interrotto il concerto a Milano per un forte temporale: 80mila spettatori evacuati dall'ippodromo La MauraIl concerto di Bad Bunny a Milano è stato fermato a causa di un temporale forte con grandine e vento.

Temi più discussi: Bomba d'acqua su Milano: stop al concerto di Bad Bunny, ci sono feriti; Rimanete in posizione, non evacuate: l'annuncio al concerto di Bad Bunny poco prima della violenta grandinata che ha interrotto l'evento; Concerto di Bad Bunny annullato, gli 80mila sotto la grandine e le polemiche: Location inadeguata; Caos Bad Bunny, la rabbia dei fan: Non vogliamo i soldi, ma il concerto. Ringraziando il cielo nessuno ci ha lasciato le penne.

Il caos a Lampugnano dopo l’annullamento del concerto di Bad Bunny all’Ippodromo ? x.com

Il caos scandaloso, ridicolo e stupidamente divertente che puoi creare con la bici xD reddit

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