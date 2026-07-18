Bad Bunny a Milano il concerto finisce nella polemica | fan che non vedono il palco file chilometriche per i servizi

Notizia in breve

Il concerto di Bad Bunny a Milano si è concluso con proteste dei fan. Molti non hanno potuto vedere il palco, mentre si sono formate code lunghe per l’acqua sotto il sole. La tribuna Los Vecinos è stata venduta per posizionarsi dietro l’artista, creando malcontento tra gli spettatori. La serata si è conclusa con lamentele sui disservizi e sulla disposizione dei posti.