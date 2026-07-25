L’associazione Il Pappice ha denunciato il Comune di Bacoli per aver impedito l’affissione di un manifesto politico, sostenendo che si tratti di un atto di censura della libertà di espressione. Secondo quanto riferito, il Comune avrebbe negato l’autorizzazione all’affissione senza specificare le motivazioni. La questione riguarda la limitazione delle possibilità di divulgazione di messaggi politici attraverso manifesti pubblici. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle ragioni ufficiali del diniego.

L’associazione Il Pappice accusa il Comune di Bacoli di aver negato l’affissione di un manifesto politico e parla di censura della libertà di espressione. Riceviamo e Pubblichiamo. Egregia redazione, Negli ultimi anni sono stati montati ad arte incendi falsi, attentati pezzotti, atti vandalici. Da fuori, Bacoli (NA) è vista come un paese di criminali. Le settimane scorse abbiamo inviato una “lettera aperta” al Prefetto. Abbiamo chiesto al Comune di poter affiggere sulle tabelle comunali questa lettera come d’uso per i manifesti politici. Il Comune ha rifiutato l’affissione della nostra lettera-manifesto. Solo Amministratori e followers possono definire i bacolesi evasori, abusivi, camorristi? Se però qualcuno pensa di essere il padrone e di limitare la libertà di espressione sancita dalla Costituzione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Bacoli, Il Pappice denuncia: “Manifesti censurati dal Comune”

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