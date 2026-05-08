Comunali la denuncia dei Giovani democratici | I manifesti affissi dal candidato Cannizzaro sono abusivi

I Giovani Democratici hanno presentato una denuncia riguardo ai manifesti affissi dal candidato alle prossime elezioni comunali. Secondo il loro comunicato, i manifesti sono considerati abusivi e la loro presenza avrebbe contribuito a un cambiamento evidente nelle condizioni della campagna elettorale. La denuncia si concentra sull'alterazione delle consuete regole del processo elettorale, sottolineando come si tratti di una situazione fuori dal normale.

"Qui non siamo più davanti a una campagna elettorale. Siamo davanti a uno squilibrio clamoroso che altera le regole del gioco democratico. Tutti i manifesti affissi dal candidato Francesco Cannizzaro, che da settimane inquinano ogni angolo della città, sono abusivi perché al di fuori degli spazi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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