Il caso dei manifesti di Italia viva censurati dopo aver fatto arrabbiare Giorgia Meloni

Recentemente, una campagna pubblicitaria di Italia Viva dedicata alla richiesta del 2 per mille ha generato tensioni politiche. I manifesti, affissi in diverse zone, sono stati rimossi, suscitando reazioni critiche da parte di alcune figure politiche. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, portando alla ribalta il tema delle iniziative di comunicazione dei partiti e delle eventuali restrizioni o censure. La vicenda si inserisce in un clima di confronto acceso tra diverse forze politiche.

La campagna di Italia viva, il partito di Matteo Renzi, per il 2 per mille ha sollevato un caso politico. Prima, è filtrato che Meloni si sarebbe arrabbiata per il tono satirico della campagna. Poi, il partito ha denunciato che la società Grandi stazioni retail gli avrebbe chiesto di modificare i manifesti, se vuole continuare a esporli: più di un esponente renziano ha parlato di "censura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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