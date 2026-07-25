Il presidente del club ha fatto il punto sui primi mesi di gestione, sottolineando la soddisfazione per i risultati ottenuti in tutti i settori. Ha confermato l’obiettivo di rafforzare la struttura e di proseguire con la crescita. Non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri o sui risultati individuali, ma si è evidenziato il desiderio di migliorare ulteriormente le performance complessive del team.

"Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti in tutti i settori. L’obiettivo resta quello di strutturarci ulteriormente e continuare a crescere". Il presidente dell’ Azzurra, Massimo Vannucchi, ha così tracciato un bilancio dei risultati colti dagli atleti e dalle atlete del club durante i suoi primi mesi di presidenza. E gli ultimi riscontri, in ordine cronologico, risalgono a pochi giorni fa e riguardano i campionati regionali di nuoto svoltisi a Livorno: la staffetta 4X100 misti formata da Ruggero Cangioli, Leonardo Cecconi, Ludovico Alba e Matteo Vallini ha portato in dote al club pratese una medaglia di bronzo, con Alba che si è aggiudicato a livello individuale anche un argento nei 200 stile ed un bronzo nei 400 stile cadetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Azzurra, tempo di bilanci: "Vogliamo crescere ancora"

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