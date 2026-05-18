L’Ordine degli avvocati di Milano ha pubblicato una nota in cui invita a non trarre conclusioni affrettate sui risultati finanziari delle società calcistiche. Recentemente, il Milan ha ottenuto una vittoria importante, considerata significativa per il percorso in Champions League. Tuttavia, l’ordine sottolinea che non è ancora il momento di fare bilanci definitivi né di trarre valutazioni definitive sulla situazione economica delle squadre. La situazione resta in fase di evoluzione e richiede ulteriori approfondimenti.

Tra ritmi alti e un'atmosfera colma di tensione come a Marassi, il Milan risponde mandando un chiaro segnale nella lotta alla Champions League, espugnando il campo del Genoa di Daniele De Rossi dopo una sfida molto combattuta. La squadra allenta da Massimiliano Allegri ha mostrato nuovamente carattere e compattezza, qualità che aveva perso nel corso dei mesi. Ma dopo questa vittoria, il pensiero è lo stesso per tutti? Vediamo insieme le parole del giornalista Franco Ordine, intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport. "Non è ancora il tempo di stendere il bilancio finale della stagione perché manca l’ultimo decisivo passo ma la risposta milanista di Genova deve guidare a qualche riflessione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ordine avverte: “Non è ancora il tempo di stendere i bilanci”

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