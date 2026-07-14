Bertelli Coibentazione, azienda fondata nel 1968 a Funo di Argelato, ha sede in provincia di Bologna. Il titolare, Massimiliano Gavinel, ha sottolineato che l’impresa ha una lunga storia di crescita nel settore della coibentazione. L’azienda mira a espandere ulteriormente la propria attività, mantenendo il focus sull’esperienza accumulata nel tempo. La società si occupa di lavori di isolamento termico e acustico, con una presenza consolidata nel mercato locale.

ARGELATO (Bologna) "La nostra è una storia che parte da lontano". Così Massimiliano Gavinel, titolare di Bertelli Coibentazione, riavvolge il nastro per raccontare l’evoluzione dell’azienda con sede a Funo di Argelato, nel Bolognese, fondata nel 1968 da Abele Bertelli. Una realtà specializzata in servizi di coibentazione, oltre che in impianti di riscaldamento e condizionamento, isolamento termico e acustico, lavori di compartimentazioni antifuoco, senza dimenticare la riqualificazione di centrali termiche per i controlli antincendio e porte rei. Gavinel, come è iniziato il suo percorso all’interno di questa realtà? "Era il 1990 quando misi per la prima volta piede in azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I maestri della coibentazione: "Vogliamo crescere ancora"

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