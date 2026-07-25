Nella notte ad Aversa, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 27 anni dopo aver sventato un tentativo di furto alla scuola Cimarosa. L'intervento è avvenuto tempestivamente, impedendo che i ladri riuscissero a entrare nell'edificio scolastico. Il giovane è stato portato in commissariato e si trova ora a disposizione delle autorità. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio.

Un tentativo di furto ai danni dell’istituto scolastico Cimarosa è stato sventato nella notte ad Aversa grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa hanno arrestato in flagranza un 27enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti contro il patrimonio e già arrestato in passato per furti analoghi commessi in istituti scolastici. L’episodio si è verificato intorno all’1:30 in via Paolo Riverso. Durante un servizio di controllo del territorio intensificato nelle ore notturne, una pattuglia della Squadra Volante ha notato movimenti sospetti all’interno dell’Istituto “D. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Aversa, tentato furto alla scuola Cimarosa: arrestato 27enne

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