Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Fucecchio dopo aver tentato di entrare in un bar tabacchi forzando una portafinestra, con l’intento di rubare sigarette e tabacchi lavorati. L’intervento immediato dei carabinieri ha impedito che il furto andasse a buon fine. L’arresto è stato eseguito nelle ore successive al tentativo di furto, che si è verificato nella mattinata del 7 maggio.

Fucecchio (Firenze), 7 maggio 2026 – Ha forzato una portafinestra per introdursi all’interno di un bar tabacchi e rubare sigarette e tabacchi lavorati, ma il tempestivo intervento dei carabinieri ha fatto fallire il colpo. Un giovane di 27 anni è stato arrestato la sera del 5 maggio a Fucecchio, nella zona delle Cerbaie. L’intervento è scattato in via Pesciatina, dove i militari della stazione dei carabinieri di Fucecchio, con il supporto del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Empoli, sono arrivati dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato movimenti sospetti nei pressi dell’esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane – cittadino italiano nato nel 1999 – è riuscito a entrare nel locale dopo aver forzato una portafinestra.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tenta il furto in un bar tabacchi a Fucecchio, arrestato un 27enne

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