Una teoria diffusa online suggerisce che nel finale di Avengers: Doomsday verranno riuniti molti eroi provenienti da diversi universi. Al centro della scena ci sarebbe Loki, che si prepara a coordinare una grande resistenza contro Dottor Destino. La scena finale mostrerebbe questa alleanza di supereroi pronti a combattere insieme. Non ci sono conferme ufficiali, si tratta di ipotesi tra i fan.

Secondo una teoria che circola in rete, il finale di Avengers: Doomsday riunirà un enorme gruppo di eroi provenienti da tutto il Multiverso. Al centro della scena ci sarebbe Loki, pronto a organizzare un'ultima disperata resistenza contro Dottor Destino. Mancano ancora diversi mesi all'uscita di Avengers: Doomsday, ma una cosa sembra ormai evidente: i Marvel Studios stanno nascondendo gran parte del cast. Dai concept art ufficiali fino al primo trailer, numerosi fan sono convinti che molti personaggi siano stati volutamente omessi o rimossi digitalmente per preservare le sorprese. Ora una nuova indiscrezione prova a fare luce sul finale del film, promettendo una delle battaglie più grandi mai viste nel Marvel Cinematic Universe. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, una teoria porta nuovi supereroi per la battaglia finale contro Dottor Destino

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Avengers: Doomsday | Trailer Ufficiale | Italiano

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