Il volto di Robert Downey Jr. continua ad alimentare ipotesi sul nuovo villain Marvel. Una teoria, però, potrebbe ribaltare tutto ciò che sappiamo su Iron Man e dare un nuovo significato ad Avengers: Endgame. Il primo trailer di Avengers: Doomsday non ha solo mostrato nuove immagini spettacolari, ma ha anche acceso immediatamente il dibattito tra i fan del MCU. In particolare, un dettaglio ha catturato più di ogni altro l'attenzione: il ritorno di Robert Downey Jr., questa volta nei panni di Dottor Destino. Una scelta che ha sollevato interrogativi inevitabili e dato il via a una valanga di teorie. Ogni scena viene analizzata fotogramma per fotogramma, nel tentativo di capire quale sarà il ruolo del nuovo villain e, soprattutto, perché abbia lo stesso volto di Tony Stark. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, la teoria più folle su Dottor Destino riscrive la storia di Tony Stark

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Temi più discussi: Avengers: Doomsday, il vero motivo per cui Robert Downey Jr. è Dottor Destino!; I fan hanno una teoria inquietante sul ritorno di Steve Rogers per Avengers: Doomsday; Perché il trailer di Avengers: Doomsday è da record per Marvel e Disney, ma non per il MCU; Avengers: Doomsday adatterà uno dei migliori fumetti Marvel di sempre?.

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