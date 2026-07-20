Il trailer ufficiale di Avengers: Doomsday mostra per la prima volta il Dottor Destino in azione, il supercriminale interpretato da Robert Downey Jr. nel nuovo film corale del MCU Sono passati più di 7 anni dall'ultimo film corale dei supereroi Marvel ma il pubblico può ora finalmente tornare a sognare in grande con questo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday, il film (dal 16 dicembre nelle sale) che riporterà Robert Downey Jr. nel MCU. Pur se non nei panni di Iron Man ma in quelli del supercriminale Victor Von Doom, il famigerato Dottor Destino. Che viene in effetti qui mostrato per la prima volta, dopo essere stato tenuto sotto chiave dalla Marvel per diversi mesi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, nel trailer ufficiale tutta la potenza del Dottor Destino di Robert Downey Jr.

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Avengers: Doomsday - New Trailer The Final Stand | Chris Evans, Robert Downey Jr | 2026

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