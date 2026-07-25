Avellino riparte da Zerini | ufficiale il rinnovo dell’ala pivot

L’Halley Campania Avellino Basket ha annunciato il rinnovo contrattuale con Andrea Zerini, che rimarrà in squadra anche nella stagione 2026-2027. Zerini, ala pivot, continuerà a far parte del roster irpino. La società ha ufficializzato la prosecuzione del rapporto con il giocatore, confermando la volontà di mantenere la stessa formazione anche per il prossimo campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Halley Campania Avellino Basket prosegue il rapporto con Andrea Zerini, l’ala pivot resterà in Irpinia anche per la stagione agonistica 20262027. Nato a Firenze il 25 ottobre del 1988, Zerini farà parte del gruppo allenato da coach Gennaro Di Carlo e non vede l’ora di poter iniziare la preparazione con l’ Halley Campania Avellino Basket. Nella scorsa stagione, Zerini ha garantito un contributo solido e costante alla causa, chiudendo il campionato con una media di 4.3 punti, 4.1 rimbalzi e 1.3 assist a partita. A questi numeri ha aggiunto una media di 0.9 stoppate, inserendosi al terzo posto della classifica dei migliori stoppatori del campionato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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