La squadra di pallavolo ha annunciato il rinnovo del contratto con il giocatore che ricopre il ruolo di pivot. La firma è stata ufficializzata di recente e rappresenta un passo importante per il club. Il giocatore ha scelto di stabilirsi con la compagna in una località vicino al Golfo, dove hanno acquistato una casa. Non è chiaro se questa decisione sia definitiva o temporanea, ma il rinnovo contrattuale è stato formalizzato di recente.

Non sappiamo se quella appena fatta possa essere una scelta di vita definitiva, ma il fatto di aver voluto comprare casa in riva al Golfo insieme alla sua compagna, può indurre comunque a ipotizzarlo. Arrivò a luglio e fu l’ultimo acquisto della scorsa stagione che chiuse il roster bianconero. Ora invece è il primo tassello su cui fondare la prossima. Daniele Pesenato, il pivot 25enne di Desio è quindi la prima pietra su cui la Tarros intende costruire il proprio futuro ripartendo da una stagione più che positiva con l’ingresso nei play-off promozione nonostante diversi intoppi (l’addio a Kmetic, miglior realizzatore del campionato che si sta giocando la finale promozione ad Avellino, e quelli contestuali di Tedoldi e Puccioni, oltre al lungo infortunio di Sabbadini) lungo il cammino di una squadra giovane e completamente nuova. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Tarros riparte da Pesenato. Firmato il rinnovo del pivot

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