L'Adamant Basket ha annunciato l'acquisto di Lucio Gabriel Delfino, che potrà giocare sia come pivot che come ala forte. Il giocatore porta con sé esperienza e fisicità, rafforzando il reparto lunghi della squadra. Delfino vestirà la maglia biancazzurra nella stagione 2026-27. La società ha ufficializzato il trasferimento senza ulteriori dettagli sui termini dell'accordo.

L’Adamant aggiunge fisicità, esperienza e qualità al proprio reparto lunghi con l’arrivo di Lucio Gabriel Delfino, che vestirà la maglia biancazzurra nella stagione sportiva 202627. Argentino classe 1997, giocatore solido e versatile, può essere impiegato sia nel ruolo di ala grande sia come centro, garantendo presenza vicino a canestro e la possibilità di aprire il campo grazie alla sua pericolosità nel tiro dalla distanza. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Loreto Pesaro, chiudendo la regular season con 11 punti, 5.1 rimbalzi e 1.7 assist di media. Il suo rendimento è cresciuto ulteriormente nel momento decisivo dell’annata: nei playout ha prodotto 15 punti e 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basket serie B. Adamant, Delfino è ufficiale. Può giocare pivot e ala forte

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