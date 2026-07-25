Autovelox attivi 3.305 dispositivi in Italia dopo il decreto
Dopo l’entrata in vigore del decreto del Ministero dei Trasporti il 12 luglio, sono attivi 3.305 autovelox in Italia. Questi dispositivi sono distribuiti su tutto il territorio e vengono utilizzati per il controllo della velocità sulle strade. La normativa stabilisce le modalità di installazione e di utilizzo degli autovelox, che devono essere segnalati e funzionanti in modo regolare. Non sono stati segnalati problemi tecnici o contestazioni riguardo al loro impiego.
Con l'entrata in vigore lo scorso 12 luglio del decreto del Ministero dei Trasporti, l'utilizzo degli autovelox in Italia è stato ufficialmente normato, permettendo in questo modo di superare lo scoglio legale sollevato negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione in merito alla differenza tra dispositivi approvati e dispositivi omologati. Attualmente in Italia risultano attivi 3.305 dispositivi di rilevamento della velocità, i quali sono conformi alle nuove norme, e quindi in regola, mentre circa 800 dispositivi non conformi sono stati spenti in attesa che vengano effettuate su di essi le operazioni di adeguamento. Se si... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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