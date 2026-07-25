Autovelox attivi 3.305 dispositivi in Italia dopo il decreto

Notizia in breve

Dopo l’entrata in vigore del decreto del Ministero dei Trasporti il 12 luglio, sono attivi 3.305 autovelox in Italia. Questi dispositivi sono distribuiti su tutto il territorio e vengono utilizzati per il controllo della velocità sulle strade. La normativa stabilisce le modalità di installazione e di utilizzo degli autovelox, che devono essere segnalati e funzionanti in modo regolare. Non sono stati segnalati problemi tecnici o contestazioni riguardo al loro impiego.