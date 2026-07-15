Autovelox in vigore il nuovo decreto | come riconoscere i dispositivi spenti

Da gazzetta.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il decreto del Ministero dei Trasporti entrato in vigore il 12 luglio 2026 ha reso illegali 850 autovelox. Il provvedimento specifica come riconoscere i dispositivi spenti, senza fornire dettagli tecnici. Sono stati individuati i dispositivi che non rispettano le nuove norme, che devono essere rimossi o resi funzionanti. La normativa interessa le apparecchiature installate su strada, con conseguenti interventi di verifica e controllo da parte delle autorità competenti.

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Il decreto del Ministero dei Trasporti sugli autovelox, entrato in vigore il 12 luglio 2026, rende ufficialmente fuorilegge 850 dispositivi. Ecco quali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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