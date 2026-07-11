Da domani entreranno in vigore nuove norme nazionali sugli autovelox, con il decreto pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale. Il provvedimento prevede la sospensione di circa 850 dispositivi, mentre vengono stabilite nuove regole per le multe e l'uso dei tutor. La modifica riguarda anche le modalità di verifica della velocità e le modalità di contestazione delle infrazioni. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dalla mezzanotte tra sabato 11 e domenica 12 luglio.

Autovelox, si cambia. È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi il decreto del ministero delle Infrastrutture sugli autovelox che entrerà in vigore a partire dall mezzanotte tra sabato 11 e domenica 12 luglio. Come recita lo stesso provvedimento, il testo definisce la «disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità». Arrivano dunque regole certe ed omogenee su tutto il territorio nazionale, idonee a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire la solidità giuridica e amministrativa degli accertamenti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Decreto autovelox, il decreto: stop a 850 dispositivi, da domani nuove regole nazionali. Cosa cambia per multe e tutor, la guida

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