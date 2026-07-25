L’autopsia su Fakir ha rilevato tracce di cocaina nel suo organismo e nessuna frattura ossea. Il corpo del 42enne marocchino è stato sottoposto a esame dopo la sua morte durante un intervento delle forze dell’ordine. Il ministro dell’interno ha difeso le azioni delle forze di polizia, affermando che hanno agito correttamente.

Tracce di cocaina e nessuna frattura. Emergono i primi elementi su come è morto Abderrhaim Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un intervento delle forze dell'ordine. Dopo sei ore d'autopsia, condotta dal pool di specialisti nominati dalla Procura di Bologna, riscontrata la presenza di sangue nei polmoni, dovuta probabilmente a sostanze stupefacenti, e, soprattutto, l'assenza di segnali di violenza e di infrazioni ossee. «Da quello che mi riferisce il mio consulente, in relazione a quelli che sono gli indicatori tipici dello schiacciamento posteriore, cioè dell'uomo messo a terra e schiacciato fino a fargli impedire di dilatare la cassa toracica - spiega Gabriele Bordoni, avvocato che assiste i due agenti intervenuti per fermare il nordafricano - non c'è assolutamente niente». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Autopsia di Fakir, tracce di coca e nessuna frattura. Piantedosi difende i poliziotti «Hanno agito in modo corretto»

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Temi più discussi: Fakir, l’autopsia: asfissia e tracce di sangue nei polmoni. La difesa del poliziotti: nessun impiego eccessivo della forza; Sangue nei polmoni, segni di schiacciamento e tracce di cocaina: prime verità sulla morte di Fakir da autopsia e Tac; Sangue nei polmoni e schiacciamento: scontro tra versioni sull'autopsia di Abderrahim Fakir; Morte Fakir, il medico legale della Procura: Risultati dell'autopsia condivisi con i periti. Sulle cause della morte dobbiamo ancora riflettere.

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