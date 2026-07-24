L'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir ha rilevato sangue vivo nei polmoni e ipotesi di schiacciamento. Questi sono alcuni degli elementi emersi dall'esame medico. Il legale dei poliziotti ha dichiarato che non sono state riscontrate fratture ossee. Fakir, 42 anni, è morto a Bologna dopo essere stato fermato da due agenti. La relazione completa dell'autopsia non è ancora stata resa pubblica.

Presenza di sangue vivo nei polmoni e ipotesi schiacciamento. Sarebbero questi, secondo quanto emerso, alcuni degli elementi emersi dall'autopsia effettuata sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo essere stato fermato da due agenti. Riguardo a questi due elementi, resterà da stabilire in futuro se lo schiacciamento sia dovuto a un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era ancora in vita, oppure se sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale uso di cocaina da parte di Fakir o a una eccessiva compressione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Fakir, primi risultati dell'autopsia: "Sangue vivo nei polmoni e ipotesi schiacciamento" | Il legale dei poliziotti: "Nessuna frattura"

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