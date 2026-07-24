Fakir i primi risultati dell' autopsia | Sangue vivo nei polmoni e ipotesi schiacciamento | Il legale dei poliziotti | Nessuna frattura

Notizia in breve

L’autopsia su Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo il fermo da parte di due agenti, ha rilevato sangue vivo nei polmoni e un'ipotesi di schiacciamento. Non sono state riscontrate fratture sulle ossa. Questi sono i primi risultati ufficiali comunicati, mentre il legale dei poliziotti ha confermato che non ci sono fratture nel corpo.