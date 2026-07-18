L’auto piomba sulla folla Cinque feriti nel Borgo

Un'auto condotta da un uomo disabile ha perso il controllo e si è schiantata contro un negozio nel borgo San Giuliano, ieri sera intorno alle 19.45. Nell’incidente sono rimaste ferite cinque persone, tra cui tre pedoni, tutte in condizioni non critiche. L’auto ha attraversato viale Tiberio e via San Giuliano prima di fermarsi contro il negozio, creando panico tra i presenti.

Cinque persone ferite, di cui tre pedoni: nessuno di loro in pericolo di vita. È questo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri attorno alle 19.45 tra viale Tiberio e via San Giuliano, nel borgo San Giuliano, dove un’auto condotta da un uomo disabile ha perso il controllo seminando il panico prima di schiantarsi contro con un negozio. Secondo una prima ricostruzione, una Toyota Aygo guidata da una persona con disabilità avrebbe percorso viale Tiberio in direzione del centro a forte velocità, per poi imboccare via San Giuliano, dove ha urtato tre automobili, coinvolto alcuni pedoni e terminato la propria corsa contro la vetrina di un negozio di parrucchiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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