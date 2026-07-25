Auto a basse emissioni a 100 euro al mese | cos'è e come funziona il noleggio sociale

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il governo ha annunciato un nuovo programma di noleggio sociale, che permette ai nuclei familiari con redditi medi o bassi di guidare auto nuove ed ecologiche a 100 euro al mese. La misura prevede il rilascio di veicoli a basse emissioni attraverso un contratto di noleggio, con l’obiettivo di rendere più accessibili le auto ecologiche alle famiglie con risorse limitate. La proposta si rivolge a chi desidera un'auto nuova senza affrontare costi elevati.

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Il Governo lancia una misura per permettere ai nuclei familiari con redditi medi o bassi di guidare auto nuove ed ecologiche a un costo mensile simbolico. Un'iniziativa che unisce la lotta all'inquinamento a un sostegno concreto contro il caro vita, ma che richiede la rottamazione di un vecchio veicolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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