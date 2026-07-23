È stato avviato un programma di noleggio sociale che permette di avere un’auto nuova pagando 100 euro al mese, inclusi bollo, assicurazione e manutenzione. Il progetto prevede anche la rottamazione obbligatoria dell’auto usata. La presentazione si è svolta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la partecipazione del ministro e del presidente dell’Automobile Club d’Italia.

Un’auto nuova con 100 euro al mese, bollo, assicurazione e manutenzione compresi. Si tratta del programma di noleggio social e presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dal ministro Adolfo Urso insieme al presidente dell’Automobile Club d’Italia Geronimo La Russa. Un progetto con cui il Governo punta a rinnovare il parco auto italiano e, allo stesso tempo, migliorare sicurezza stradale e qualità ambientale. Previsto dal Dpcm Automotive, il noleggio sociale è finanziato con 50 milioni di euro e sarà gestito direttamente dall’ACI, almeno nella fase sperimentale, fino al 30 giugno 2030. Consentirà alle famiglie con redditi più bassi di usufruire di veicoli nuovi meno inquinanti, favorendo il rinnovo del parco auto e una mobilità più sostenibile e alla portata di tutti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Auto nuova a 100 euro al mese, parte il noleggio sociale con rottamazione obbligatoria

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