Noleggio sociale auto come funziona | macchina nuova a 100 euro al mese chi può fare domanda

Il noleggio sociale permette di avere un’auto nuova a 100 euro al mese, comprensivi di assicurazione, manutenzione e bollo. La misura si rivolge a chi può fare domanda, offrendo un’opzione di mobilità a costi ridotti. La procedura di richiesta è aperta, con dettagli su requisiti e modalità di accesso disponibili presso gli enti competenti. La proposta mira a facilitare l’accesso a veicoli recenti senza sostenere spese elevate.

Una macchina nuova, con assicurazione, manutenzione e bollo già compresi nel canone, a 100 euro al mese. Al via il noleggio sociale. La misura, ispirata al leasing sociale già sperimentato in Francia, punta ad aiutare le famiglie a basso reddito a muoversi con un’auto nuova e più sicura, e allo stesso tempo a svecchiare un parco circolante che in Italia resta tra i più anziani d’Europa, con una vita media dei veicoli di 13 anni. Come funziona il noleggio sociale: requisiti, costi e chilometraggio. Il meccanismo del noleggio sociale è quello del noleggio a lungo termine, con un contratto di minimo 36 mesi. Il canone mensile sarà fisso a 100 euro, Iva e servizi inclusi, con un tetto massimo di 12mila chilometri percorribili ogni anno. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Noleggio auto a lungo termine: come funziona, cosa include e quanto costa

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Parte la sperimentazione del noleggio sociale: canone di 100 €/mese (IVA inclusa) per un'auto nuova Euro 6, contratto minimo di 36 mesi, fino a 12.000 km/anno e assicurazione, manutenzione, soccorso stradale e bollo inclusi. motorionline.com/dpcm-autom x.com

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