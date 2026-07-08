Il nuovo allenatore del Milan, Amorim, si è presentato durante una conferenza stampa di quasi un’ora, la prima condotta dal proprietario del club. Durante l’incontro, ha espresso rispetto per l’ex tecnico, ma ha dichiarato di voler impostare un calcio bello da vedere, ispirandosi a quello di Sacchi, piuttosto che a quello di Allegri. È la prima volta che il nuovo allenatore viene presentato ufficialmente dal proprietario del club.

È durata quasi un’ora la conferenza stampa di presentazione di Amorim come nuovo tecnico del Milan. È il primo allenatore ad essere stato presentato da Gerry Cardinale in persona da quando il patron di RedBird è il proprietario del club rossonero. Un attestato di fiducia nei confronti del tecnico che ha incantato tutti allo Sporting Lisbona con il suo gioco ma che non è riuscito a ripetersi al Manchester United. Una conferenza iniziata con le scuse per non aver ancora imparato l’italiano. “ E’ una questione di rispetto verso la vostra cultura e imparerò il prima possibile ” ha sostenuto, come riportato da Sky Sport. “ Per me è un onore essere qui, adoro Milanello, sento il calore della città ” ha poi aggiunto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Amorim si presenta al Milan: “Allegri? Lo rispetto ma voglio un calcio bello da guardare come quello di Sacchi”

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