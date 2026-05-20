Voucher per lo sport la Regione raddoppia il budget e prolunga l' attività | i fondi passano da 3 a 6 milioni

La Regione ha annunciato un aumento del budget dedicato ai voucher per lo sport, portandolo da 3 a 6 milioni di euro. L'iniziativa permette ai giovani tra i 6 e i 16 anni di partecipare a attività sportive con finanziamenti che coprono l'intera stagione fino ad aprile 2027. La proroga consente ai partecipanti di continuare le proprie attività senza interruzioni e di usufruire dei fondi raddoppiati per tutto il periodo. La misura mira a sostenere l'accesso allo sport tra i più giovani.

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