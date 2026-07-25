Ausilio ha dichiarato che l’Inter non si è mai nascosta riguardo ai propri obiettivi di mercato. Ha confermato l’interesse per il giocatore Romero e ha detto che si sta valutando la situazione di Pavard, specificando che si aspetta di capire se rimarrà o meno nella squadra. Le sue parole sono state rilasciate durante il Magna Graecia Film Festival, in un contesto di commenti sui piani stagionali del club.

di Paolo Moramarco Ausilio ha parlato a margine della 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival di mercato, obiettivi stagionali e della situazione dei nerazzurri. Ospite della serata inaugurale del Magna Graecia Film Festival, Piero Ausilio, direttore sportivo dell’ Inter, ha commentato i principali temi riguardanti la stagione nerazzurra, dal mercato alle operazioni in corso, passando per il rendimento della squadra e le prospettive future. Queste le paorle riportate da gianlucadimarzio.com: OBIETTIVI STAGIONALI – «Penso che l’Inter non si sia mai nascosta, noi cerchiamo sempre di fare il massimo. E se il massimo è come quest’anno che ti porta a vincere due titoli è una bella cosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Ausilio svela: «L’Inter non si è mai nascosta. Romero? C’è sicuramente interesse, Pavard vediamo se resta»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, ore calde per Romero: trattativa in corso. Ausilio conferma: "Ci stiamo lavorando"Nelle ultime ore si è intensificata la trattativa tra l'Inter e gli Spurs per il trasferimento di Romero.

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Stankovic resta in nerazzurro. Spence si allontana, Romero si avvicina

Temi più discussi: Conte svela: Greenwood? Avevamo cercato di portarlo a Napoli; Ultimissime Inter live: primo allenamento in Germania, le parole di Zielinski, la situazione per Spence; CdS - Ausilio lavora con riservatezza per risolvere 'l'incognita'. Tre nomi sul tavolo; Inter, Ausilio atteso nelle prossime ore a Karlsruhe. E dal ritiro tedesco Chivu ripete sempre una parola.

Inter, filo diretto Ausilio-Chivu: il tecnico ha tracciato al ds questo identikit da prendereTutto sul Cuti Romero: l'Inter in queste ore sta concentrando le sue forze sul difensore argentino, divenuto la priorità a livello di entrate. Come spiega oggi il Corriere dello Sport, non è ... fcinter1908.it

Pagina 0 | Ausilio svela il mercato Inter: da Calhanoglu ai prossimi obiettiviSpazio anche alle strategie per il reparto arretrato, dove l’Inter si prepara a intervenire in vista delle scadenze contrattuali e delle esigenze numeriche della rosa. Posso confermare che ... tuttosport.com