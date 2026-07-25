Ausilio | La carriera di Pirlo parla da sé Mi fido di Malagò di Maldini e Leonardo

Durante la serata inaugurale della 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival, Piero Ausilio ha commentato la carriera di Pirlo, affermando che essa parla da sé. Ha inoltre espresso fiducia in Malagò, Maldini e Leonardo, senza approfondire ulteriori dettagli. La manifestazione si è svolta in Calabria, attirando vari ospiti e partecipanti. Ausilio è stato uno dei presenti alla cerimonia di apertura.

Ausilio non ha dubbi: «La carriera di Pirlo parla da sé. Mi fido di Malagò, di Maldini e Leonardo». Le sue dichiarazioni. Piero Ausilio è stato uno degli ospiti della serata inaugurale della 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival, evento che ha aperto ufficialmente la kermesse calabrese. Il direttore sportivo dell’ Inter, intervistato a margine della manifestazione, ha affrontato diversi temi legati al mondo nerazzurro e al panorama calcistico italiano. Tra gli argomenti toccati, Ausilio ha parlato anche di Andrea Pirlo, recentemente scelto (manca l’ufficialità) come nuovo CT della Nazionale italiana. Le parole: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PAROLE – « Penso che la carriera di Pirlo parla da sé. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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