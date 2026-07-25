Attività acchiappa-turisti Roma in ostaggio Confcommercio e Confesercenti | Poca qualità vanno messi paletti

Confcommercio e Confesercenti hanno espresso preoccupazione riguardo all’aumento di attività dedicate ai turisti in Roma, sottolineando che la quantità di queste iniziative rischia di compromettere la qualità dell’offerta. Le associazioni chiedono l’implementazione di regole più stringenti per tutelare il patrimonio storico e culturale della città, considerato il centro storico più vasto al mondo e riconosciuto come patrimonio dell’umanità. Attualmente, si rileva una crescente presenza di attività che non rispettano standard elevati.

La quantità non può schiacciare la qualità. Soprattutto a Roma, culla del Made in Italy e detentrice del «centro storico più grande del mondo, patrimonio dell'umanità». Ne è fermamente convinto Sergio Paolantoni, presidente di Fipe Confcommercio Roma, col quale abbiamo parlato dello squilibrio tra attività commerciali e punti ristorazione, con una netta sproporzione numerica a favore dei secondi. «Troppi takeaway, troppe ristorazioni improvvisate, troppe proposte di bassissima qualità acchiappa-turisti», sottolinea. Il che si ripercuote sullo stato di salute dei negozi al dettaglio, «soprattutto in quelle zone dove si è registrata una diminuzione dell'attività di commercio a vantaggio della somministrazione. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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