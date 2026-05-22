Scoppia la guerra dei ‘buttadentro’ acchiappa-turisti | Umiliano Firenze

Nella città di Firenze, un episodio ha attirato l’attenzione di passanti e operatori locali: un giovane in uniforme si avvicina a una coppia di turisti americani in piazza della Repubblica, offrendo un menù con un’espressione cordiale. Questo avviene in un momento di grande afflusso di visitatori, mentre le attività legate al settore turistico si intensificano. La scena si inserisce in un contesto più ampio di crescenti tensioni tra operatori che tentano di attrarre clienti e le autorità preoccupate per modalità di approccio considerate invadenti.

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Firenze, 22 maggio 2026 – Il primo invito arriva in piazza della Repubblica. “ Prego signori ”, dice un ragazzo in uniforme, mentre tende il menù verso una coppia americana accaldata che rallenta il passo sotto il sole di mezzogiorno. https:www.lanazione.itfirenzecronacapadel-cinema-wellness-cosi-campi-5a5702a4 Poco più avanti un altro sorride, accenna quasi un inchino e accompagna con il braccio il gesto verso il dehors già mezzo pieno. È l’ ora di pranzo e il centro di Firenze si muove dentro una cartolina rovente di maggio: tavolini ovunque, camerieri che sfilano rapidi con i piatti in mano, bicchieri che tintinnano e menu esposti in bella vista fino quasi a occupare il passaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scoppia la guerra dei ‘buttadentro’ acchiappa-turisti: “Umiliano Firenze” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Controlli in Piazza Cavour: Daspo per 5 "buttadentro" che cercavano turisti per i giri in barcaControlli mirati in centro città nella giornata di domenica 19 aprile, dove la polizia locale in borghese è intervenuta in piazza Cavour per...