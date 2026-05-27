Confcommercio e Confesercenti hanno riferito che i negozi di vicinato sono in grave crisi. La Camera di commercio ha lanciato un bando da 200mila euro per sostenere nuove imprese e favorire il ricambio generazionale. Le associazioni di categoria hanno accolto con favore questa iniziativa, ma hanno anche evidenziato il difficile stato di salute del piccolo commercio e delle microimprese.

Il bando da 200mila euro messo in campo dalla Camera di commercio per sostenere nuove imprese e ricambio generazionale viene accolto positivamente dalle associazioni di categoria, che però lanciano anche un allarme sullo stato di salute del piccolo commercio e delle microimprese. "Oggi le piccole imprese sono più fragili che mai – dice Gabriella Orlando, direttrice Confcommercio –, perché si trovano a fare i conti con poche certezze, sia dal punto di vista normativo sia economico e internazionale. Riteniamo positivo il lavoro della Camera di commercio, ma dobbiamo prestare attenzione anche al commercio di vicinato, perché il comparto più in sofferenza – aggiunge Orlando – e crediamo sia necessario reintrodurre regole più ferree per tutelare le attività tradizionali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Confcommercio e Confesercenti: "Negozi di vicinato in grave crisi"

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