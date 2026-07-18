Nella terza giornata dei Campionati Europei Under 18 di atletica, si sono svolte diverse gare con gli atleti italiani in gara. Dopo il successo di Kelly Doualla nei 100 metri durante il secondo giorno, l’Italia ha partecipato ad altre competizioni in programma oggi allo stadio Guidobaldi di Rieti. Sono stati trasmessi in diretta streaming gli eventi di questa giornata, con orari specifici per le varie discipline.

Dopo un day-2 impreziosito dalla vittoria schiacciante di Kelly Doualla nei 100 metri, l’Italia vuole prolungare il trend positivo anche nella terza giornata dei Campionati Europei Under 18 di atletica 2026 allo stadio Guidobaldi di Rieti. Quest’oggi verranno assegnati ben quindici titoli continentali e saranno tanti gli allievi azzurri in lizza per salire sul podio. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA U18 ALLE 8.30 E 15.40 Fari puntati sicuramente in mattinata sul debutto di Alessia Succo nelle batterie dei 100 ostacoli, ma la selezione tricolore può giocarsi diverse carte da medaglia più o meno concrete tra cui Yasmine Lazouzi nei... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica oggi in tv, Europei U18 2026: orari sabato 18 luglio, programma, streaming, italiani in gara

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Rieti 2026: dietro le quinte degli Europei U18. Toto Panzini

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